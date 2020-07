L'Udinese fa la festa alla Juventus: alla Dacia Arena finisce 2-1! Decisivo Fofana al 92'

Niente Scudetto, almeno per il momento. La Juventus questa sera ha perso 2-1 contro l'Udinese nel penultimo match del 35esimo turno di Serie A. La squadra di Sarri resta a +6 sull'Atalanta seconda in classifica, un distacco che non permette ai bianconeri di festeggiare il suo nono tricolore consecutivo già stasera, a tre giornate dalla fine. Alla Dacia Arena decisivi i gol di De Ligt (a fine primo tempo), Nestorovski e Fofana (nella ripresa).

Senza Lasagna, bloccato nel pre-partita da un problema fisico, Gotti s'è presentato con Nestorovski e Okaka in attacco: una coppia d'attacco molto fisica che ha creato più di qualche problema alla difesa di Sarri, soprattutto sulle palle alte. Dall'altro lato il tecnico della Juventus ha schierato Bernardeschi a supporto di Dybala e Cristiano Ronaldo. E la notizia è che questa sera il portoghese non è andato a segno.

La capolista questa sera, dopo quattro partite, è tornato a realizzare un solo gol nei 90 minuti e ha trovato la via della rete solo a fine primo tempo grazie a una bella conclusione di De Ligt, bravo dai 25 metri e far partire un destro potente e preciso. Poi tante difficoltà nel trovare la via della porta: sia perché l'Udinese s'è difesa in massa, facendo tanta densità nella sua trequarti campo, sia perché Musso quando la Juve dopo tanti passaggi è riuscita a trovare lo specchio della porta s'è confermato uno dei migliori numeri 1 della nostra Serie A.

Se però la Juventus non ha conquistato lo Scudetto questa sera tanti meriti vanno dati anche all'Udinese. La squadra di Gotti ha avuto la lucidità di continuare a macinare il suo gioco anche dopo lo 0-1, con tutti i suoi limiti e i suoi punti di forza. E ha trovato il gol del pareggio in occasione dell'unico vero svarione difensivo bianconero firmato Alex Sandro: sul cross di Sema, bravo Nestorovski a farsi trovare al posto giusto al momento giusto e a battere Szczesny con un colpo di testa.

Dopo il gol del pari, la Juventus ha provato a cambiare le carte in tavola. Sarri ha inserito Matuidi, Douglas Costa e Cuadrado ma l'Udinese ha avuto il merito di tenere bene il campo e ha chiuso in crescendo la partita trovando nel finale anche il gol del sorpasso con Fofana: per la Juventus festa Scudetto rimandata, per l'Udinese adesso la salvezza è molto più vicina.