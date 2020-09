L'Udinese si prepara alla nuova stagione. Intanto sul mercato offerte irrinunciabili non ci sono

Corre verso la ripresa del campionato l’Udinese di mister Luca Gotti, che si sta preparando in quel di Udine sfruttando l’eccellenza delle strutture a disposizione. Partenza della stagione 2020/2021 che potrebbe però essere anche più lontana rispetto al previsto 16 settembre. Lo Spezia infatti si è accodato a Inter e Atalanta, chiedendo il rinvio della sua prima partita di campionato, che dovrebbe disputarsi proprio contro i bianconeri. Sarebbe una settimana in più di lavoro per le zebrette in un periodo in cui tempo per lavorare non ce n’è, quindi l’ipotesi di eventuale posticipazione non ha trovato il dispiacere dell’ambiente Udinese.

Intanto Gotti prepara il restyiling delle fasce. Sema infatti ha salutato, cosa che molto probabilmente potrebbe fare anche ter Avest. Quindi è arrivato un innesto per lato. Nahuel Molina a destra è già ufficiale, mentre sulla corsia mancina è tutto fatto per Ouwejan, la cui ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore. Musso doveva restare ancora per una stagione e così sembra essere, mentre per ora in difesa non si prospettano modifiche, anche se si è vociferato di un possibile passaggio al Watford di Ekong. In mezzo al campo invece si sta discutendo con la Juventus della permanenza in Friuli di Mandragora con spostamento della recompra alla prossima estate, la clausola scadeva a fine agosto e sapremo a breve cosa hanno deciso le due società.

Per quanto riguarda il tanto desiderato De Paul invece vale il classico “tutti lo vogliono nessuno lo prende” ad oggi. Non ci sono infatti ancora offerte concrete per il ragazzo che soddisfino la richiesta dei Pozzo, solo il Leeds pare essersi realmente inserito con convinzione. L’agente dell'ex Valencia intanto arriverà presto in Italia per fare il punto della situazione. In attacco invece per ora si cerca una sistemazione a Teodorczyk, unico reale “esubero” rimasto. Per rimpiazzarlo, il ritorno di Pussetto dal Watford sembra essere la pista per ora più reale, mentre intanto tra i vari rientri dai prestiti Perica farà la strada opposta, mentre Bajic resterà qualche giorno per essere valutato da Gotti.

Oggi intanto nuovo test amichevole, sempre in quel di Manzano, contro il Legnago alle ore 19, per prepararsi al meglio in vista del nuovo campionato e per dare al mister la possibilità di valutare ancora meglio gli elementi rimasti in dubbio.