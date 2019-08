L'ultimo dei Big Four ad abdicare. L'Olanda volta definitivamente pagina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due Mondiali sfiorati, 20 trofei vinti in totale. L'Olanda, dopo Arjen Robben (classe 1984) e Robin van Persie (1983), saluta anche Wesley Sneijder (1984), che ha annunciato oggi il suo ritiro dal calcio giocato. L'ultimo dei Big Four (il primo ad appendere le scarpette al chiodo era stato Rafa Van der Vaart) dice basta per iniziare una nuova carriera come dirigente dell'Utrecht, la squadra della sua città natale.

Fine di un'epoca - Si chiude ufficialmente un'era per il calcio Oranje: tre grandi protagonisti dell'ultimo decennio hanno deciso di abdicare nella stessa estate, quasi come se volessero dare un segnale ai giovani. Adesso è il momento di dare spazio ai vari De Ligt e De Jong, fino a Depay e Van de Beek. Il ricambio generazionale tanto atteso c'è stato, il CT Koeman ha tanto talento a disposizione e spera finalmente di raccogliere i frutti, dopo una lunga semina.