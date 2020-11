L'ultimo Diego Armando Maradona: Siviglia, la comparsa al Newell's, il ritiro col Boca Juniors

La carriera napoletana di Diego Maradona si concluse nel 1991. Il 17 marzo, dopo un successo sul Bari, il Pibe de Oro risultò positivo alla cocaina. La relativa squalifica fu lunga e pesante, oltre un anno fermo a casa. Ma nel 1992, la sua carriera da calciatore ebbe nuovi sussulti. Al Siviglia ritrovò Carlos Bilardo, ct con il quale Diego vinse il Mondiale dell'86. In Andalusia cercò di riprendersi il proprio posto nel firmamento del pallone, giocò 25 partite con 5 gol e 12 assist e si riprese il proprio posto nella Seleccion. Ma dopo un solo anno decise di lasciare Siviglia per tornare in patria. Dove ad attenderlo c'era il glorioso Newell's Old Boys: l'avventura a Rosario durò però pochissimo. Giusto 5 partite, prima di rescindere e dire addio. Nel frattempo era tornato a giocare di nuovo per la Nazionale, presenziando al Mondiale di USa '94. La squalifica per uso di Efedrina lo portò nuovamente lontano dai campi, ma Diego non si diede per vinto.

Pur in fase calante e senza particolari ambizioni, il 7 ottobre del '95 tornò al suo Boca Juniors: 7 gol in 30 presenze totali spalmate su un anno e mezzo, quindi l'addio al calcio giocato dopo un Suyperclasico col River Plate giocato il 25 ottobre del 1997.