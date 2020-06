L'ultimo giorno per le proroghe. Olsen e Barak i casi, c'è tempo per Sanchez-Smalling

vedi letture

E' l'ultimo giorno utile per i calciatori per la firma delle proroghe dei contratti e per le società per trovare le intese sui prestiti in scadenza nella giornata odierna. Quasi tutti gli accordi sono già stati ratificati o devono solo essere depositati. In casa Juventus, per esempio, c'è già l'ok per la prosecuzione dei prestiti di Dejan Kulusevski a Parma, di Cristian Romero e Mattia Perin al Genoa e Luca Pellegrini al Cagliari. La Roma ha l'intesa col Chelsea per far finire il campionato e l'Europa League in giallorosso a Davide Zappacosta, con l'Atletico Madrid per Nikola Kalinic, solo Serie A ma c'è un mese di tempo per trovare l'intesa anche su agosto con l'Arsenal per Henrikh Mkhitaryan e con il Manchester United (è quella più delicata) per Chris Smalling. Sempre coi Red Devils sta trattando l'Inter per avere anche in Europa League (dove però è in corsa anche la squadra di Ole Gunnar Solskjaer) Alexis Sanchez e lo stesso vale col Chelsea per Victor Moses. Finiranno il campionato al Milan tutti i giocatori in scadenza di contratto o prestito (Zlatan Ibrahimovic, Asmir Begovic, Simon Kjaer, Giacomo Bonaventura, Lucas Biglia), intese trovate anche per la Fiorentina con Dalbert, Milan Badelj, Martin Caceres e Rachid Ghezzal.

I casi spinosi Sono due, uno che ha già un finale scritto. E' quello di Robin Olsen che ha comunicato al Cagliari di non voler firmare la proroga. Vuole evitare di rischiare infortuni e il turnover con Alessio Cragno evidentemente non è stato dgerito dallo svedese. Che tornerà a Roma, tra il disappunto del club sardo, poi spera di andare in Premier League. Poi c'è Antonin Barak, centrocampista ceco dell'Udinese ma in prestito al Lecce. Il calciatore ha firmato il consenso per rimanere in giallorosso fino al termine della stagione, i friulani invece stanno facendo attendere e per adesso torna in bianconero dove però non potrebbe giocare.