Ufficiale Sestri Levante, si chiude l'avventura di Barilari in panchina: rifiutato accordo biennale

vedi letture

Enrico Barilari non siederà sulla panchina del Sestri Levante la prossima stagione. Nella serata di ieri il comunicato ufficiale del club ligure: "L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 comunica che il rapporto con il responsabile tecnico della prima squadra, Enrico Barilari, non proseguirà per la stagione 2024-25. La società, nelle scorse settimane, ha offerto al tecnico un'estensione contrattuale biennale per continuare l'eccellente lavoro svolto in questi anni.

Tuttavia, dopo un'approfondita valutazione, condotta in un clima di totale distensione e reciproca stima, l'allenatore ha deciso di declinare l'offerta, ritenendo conclusa la sua esperienza sulla panchina rossoblu. L'intero club desidera esprimere la propria gratitudine a Enrico Barilari per il contributo dato in questi splendidi tre anni e gli augura il meglio per il futuro della sua carriera".