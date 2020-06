L'unica nota lieta di una partita stonata: Ribery, il ritorno è da campione

vedi letture

La Gazzetta dello Sport racconta la partita di Franck Ribery che torna dall'inizio e gioca una gara in crescendo contro il Brescia. A 37 anni, dopo 7 mesi di stop per un intervento chirurgico, vince la sua partita a differenza della sua Viola. A cui non sono bastate le sue giocate per battere il Brescia ultimo e in emergenza ma almeno la scommessa di Iachini di puntare sull'ex Bayern si è rivelata azzeccata.