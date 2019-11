La Champions delle esclusioni continua: ecco il Napoli senza Callejon

Fonte: inviato a Liverpool

Dopo Lorenzo Insigne tocca a José Callejon: la Champions delle grandi esclusioni continua, in casa Napoli. Questa volta è lo spagnolo a rimanere fuori, non in tribuna, ma in panchina. Quarta volta in stagione, prima volta in assoluto in Champions League da quando veste l’azzurro. Una scelta dalle tante letture possibili, per l’insostituibile di mille battaglie che va tra le riserve nella partita di Liverpool, la più complicata.

La più maliziosa? Facile, legare la scelta di tenere fuori Callejon alle note vicende degli azzurri. Non è un mistero che lo spagnolo, come Mertens, abbia le valigie sostanzialmente pronte, per gennaio o per giugno. Proprio il belga, però, parte ancora titolare. Come Allan, nonostante lo sconvolgimento emotivo del mattino al ricevimento della pesante richiesta societaria. Non tutto, quindi, si spiega con il caos che sta vivendo il Napoli.

Una mossa tattica. Vi abbiamo raccontato come Carlo Ancelotti fosse tentato dall’andare in campo con la difesa a tre. La distinta, in effetti, è pensata per il 4-4-2, ma è molto facile immaginare che il Napoli ad Anfield scenda in campo con meccanismi variabili e comunque legati al terzetto difensivo Maksimovic-Manolas-Koulibaly. Più due esterni che all’occorrenza possano farsi quarti di difesa: meglio Di Lorenzo e Mario Rui, da questo punto di vista. 3-5-2 quando si tratterà di difendere, con Fabian più versato rispetto al connazionale nei meccanismi del centrocampo. 3-4-3 (o 3-4-1-2) in fase di attacco, con lo stesso talentino iberico a fare da raccordo, o qualcosa in più, con le due punte vere e proprie. Valutazioni che andranno verificate, a breve al cospetto della Kop, ma la mossa a sorpresa di Ancelotti sembra dettata dal tentativo di mettere in difficoltà Klopp, più che da altre esigenze.