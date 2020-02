vedi letture

La chance di Eriksen. Conte gli affida il centrocampo nella sfida col Ludogorets

Antonio Conte ha sciolto i dubbi. Christian Eriksen, per la gioia del pubblico bulgaro della Ludogorets Arena, partirà dal primo nell’undici dell’Inter. Il danese è la stella che i tifosi di casa aspettavano con ansia di vedere, anche se ieri in conferenza stampa il tecnico nerazzurro non aveva dato conferme sul suo impiego dal 1’. Una chance importante, dopo le iniziali panchine contro Milan, Lazio e Napoli, per il fiammante acquisto di gennaio firmato Marotta e Ausilio. Che oggi, in Bulgaria, potrà finalmente mettersi in mostra.