La classifica dei migliori 2001 secondo il CIES: Samuele Ricci unico italiano, Saka il top

Il report settimanale del CIES Football Observatory mette a confronto i giovani più forti al mondo nati dal 2000 in poi. Sono state stilate classifiche per quattro categorie diverse, ciascuna basata sui minuti giocati in campionato e il livello delle squadre in cui i calciatori sono tesserati. Questa la graduatoria dei migliori 25 nati nel 2001:

1 Bukayo Saka (Arsenal)

2 Mason Greenwood (Manchester United)

3 Benoit Badiashile (Monaco)

4 Myron Boadu (AZ Alkmaar)

5 Ersin Destanoglu (Besiktas)

6 Charles De Ketelaere (Club Brugge)

7 Jason Knight (Derby County)

8 Anatoliy Trubin (Shakhtar Donetsk)

9 Curtis Jones (Liverpool)

10 Michael Olise (Reading)

11 Takefusa Kubo (Getafe)

12 Bryan Gil (Eibar)

13 Odilon Kossounou (Club Brugge)

14 Rodrygo (Real Madrid)

15 Morten Frendrup (Brondby)

16 Santiago Gimenez (Cruz Azul)

17 Adrien Truffert (Rennes)

18 Nicolas Raskin (Standard Liegi)

19 Samuele Ricci (Empoli)

20 Kephren Thuram-Ulien (Nizza)

21 Ander Barrenetxea (Real Sociedad)

22 Joao Pedro (Watford)

23 William Saliba (Nizza)

24 Eric Garcia (Manchester City)

25 Khvicha Kvaratskhelia (Rubin Kazan)