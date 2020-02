vedi letture

La cura Nicola funziona: le vittorie del Genoa (e del Lecce) alzano la quota salvezza

La cura Davide Nicola funziona. Due vittoria di fila per il Grifone, quarto risultato utile consecutivo. Non solo, con il successo del Dall'Ara, il Genoa ritrova una vittoria esterna che mancava da più di un anno. I meriti del tecnico sono evidenti, il Genoa ha trovato grande solidità difensiva (solo due reti subite in 4 partite) e l'attacco ha iniziato a trovare le reti che mancavano (6 gol nelle già citate 4 partite). C'è lo zampino anche e soprattutto dei nuovi arrivati, con il mercato di gennaio, che come al solito ha stravolto la rosa del Genoa. Soumaoro oggi è stato perfetto in difesa e letale in attacco, stesso discorso per Masiello. Davanti il ritrovato Sanabria, 3 gol sotto la guida di Nicola, è diventato una certezza.

Si alza la quota salvezza - Una vittoria, quella di oggi, che cambia tantissimo la corsa per la salvezza. Genoa e Lecce, nelle ultime gare, hanno alzato la quota salvezza ed ora dal Torino (27 punti) al Genoa (22 punti) sono tutte in corsa per non retrocedere. Sei squadre in cinque punti, una lotta, quella per non retrocedere, che ha delle protagoniste inaspettate. Su tutte il Torino, in piena crisi di risultati. Poi anche Sampdoria e Fiorentina, due squadre che domani si affronteranno a Marassi in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto.