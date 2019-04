© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il prossimo mercato della Juventus, reduce dalla cocente eliminazione dalla Champions League, sottolineando in particolare la posizione di Cristiano Ronaldo. Il portoghese - si legge - ha intrecciato legami troppo solidi per pensare di abbandonare Torino prima del del tempo: su tutti, a legarlo al bianconero è la stima sincera con Agnelli. E' lui a garantire e rinnovare il patto dell'estate: anche il prossimo anno Ronaldo sarà messo in condizione di stare lassù dove merita. Senza scordare Allegri, allenatore gradito per la capacità di gestire.