La dura analisi sulla Juve di Piccinini: "Altra gara brutta dopo Crotone. Va fatta una riflessione"

Analisi post Juventus-Hellas Verona 1-1 di Sandro Piccinini a Sky Sport. "E' la seconda partita difficile e brutta dopo Crotone. Non scatta un allarme ma serve ragionare sulla tattica. Stasera si è visto che Dybala non era al top: diventerà fondamentale ma... Il resto? Con due esterni belli e forti, Kulusevski e Chiesa, c'è attacco e difesa. Allora ok Dybala più la punta. E con Ronaldo? O Pirlo convince Ronaldo a fare il centravanti o va a fare l'esterno. E' un enigma ancora non risolto a livello tattico. Restano due prestazioni molto al di sotto del potenziale, siamo già alla quinta partita. Verona arriva dopo Crotone, una riflessione va fatta: serve arrivare al dunque, magari recuperando Ronaldo che una gara così te la vince".