Un'accoglienza 'hollywodiana' per Franck Ribery. Il colpo viola è anche oggi nelle aperture de L'Equipe: il francese, scrive il quotidiano sportivo transalpino, è stato presentato in pompa magna davanti ai tifosi. Eye of The Tiger per accoglierlo, sette palloni da calciare ai tifosi, Ribery è già nel suo ambiente ideale. E la Fiorentina è tornata, con lui, sulla mappa del calcio internazionale.

