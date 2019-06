© foto di Daniele Buffa/Image Sport

19.45, il riscatto ufficiale da parte del Bologna. 19.54, esordio da titolare all'Europeo casalingo proprio al Dall'Ara con la maglia dell'Under 21 azzurra. E' proprio la giornata di Riccardo Orsolini, che sarà titolare al fianco di Chiesa e Cutrone nel tridente che Di Biagio ha scelto per portare l'Italia alla semifinale e all'Olimpiade: gli Azzurrini, complice il risultato tra Belgio e Spagna nell'altra gara del girone (successo Furie Rosse e Belgio matematicamente fuori), hanno l'occasione di regalarsi già stasera il primo obiettivo della manifestazione. Di fronte ci sarà una Polonia agguerrita, che non ha nessuna intenzione di regalare il successo e ancora una volta dovrà essere Bologna a spingere Orsolini e compagni: di certo il numero 11, dopo una giornata del genere, sarà motivatissimo a lasciare il segno, come del resto aveva già dimostrato domenica scorsa.