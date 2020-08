La Juve chiude con 83 punti senza miglior attacco né miglior difesa: non accadeva da 16 anni

Come riporta 'Opta Paolo', per la prima volta dal 2003/04 (il Milan in quel caso) un campionato di Serie A viene vinto da una squadra che non ha né il miglior attacco, né la miglior difesa. La Juventus ha chiuso il campionato con 83 punti, 76 gol segnati (quinto miglior attacco) e 43 reti subite (terza miglior difesa).