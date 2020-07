La Juve perde e Sarri "spopola" su Twitter: l'hashtag #SarriOut in tendenza

Come prevedibile, all'indomani di ogni sconfitta della Juventus, l'hashtag #SarriOut torna in tendenza su Twitter. Succede anche oggi, dopo il 4-2 incassato contro il Milan ieri sera. Da far notare, però, che se molti utenti criticano il tecnico toscano, altrettanti difendono in realtà il suo operato e contestano piuttosto i giudizi ondivaghi sulla sua Juventus.

Spopola l’Ht #SarriOut Come si vede che questi Juventini moderni non sono minimamente abituati a soffrire .. — Massimo Moratti 🖤💙 (@PresMoratti) July 8, 2020

Sarà ricordato come il perdente più sopravvalutato della storia delle panchine italiane. La massima sua ambizione sarebbe stata essere uno Zeman, non è diventato nemmeno quello #SarriOut — Simone Pizzo (@ilbaronejager) July 8, 2020