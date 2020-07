La Juve prepara l'assalto a Zaniolo: con un'offerta da 50/60 milioni la Roma può cederlo

Il nome di Nicolò Zaniolo resta di moda in casa Juventus e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport ad agosto i bianconeri potrebbero fare un'offerta importante alla Roma, che in caso di proposta da 50/60 milioni di euro non potrebbe non ascoltarla. Il giocatore sta bene a Roma, non l'ha mai nascosto, ma le cose possono cambiare, viste anche le difficoltà economiche del club giallorosso.