La Juve punta Rabiot e il Tottenham sprinta: in arrivo Ndombelé

Il Tottenham ha deciso per l'accelerata. Netta, chiara: oggi il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha aperto alla cessione di Tanguy Ndombelé. "Ci ha chiesto di partire". Così gli Spurs hanno approfittato anche delle mire francesi, ma dirette verso Adrien Rabiot (o verso il sogno Paul Pogba ma a costi proibitivi), della Juventus, per affondare il colpo. Un affare da oltre 60 milioni di euro per gli Spurs, Ndombelé è pronto per diventare un giocatore della formazione di Mauricio Pochettino. Sul ragazzo c'è stato negli ultimi giorni anche un interesse, non approfondito, manifestato al Lione da parte del Real Madrid.