La Juve saluta Perin: "Ha saputo lasciare il segno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus ha salutato Mattia Perin, tornato al Genoa in prestito dopo una prima parte di stagione ai margini della rosa di Sarri: "Una stagione insieme, un Campionato e una Supercoppa alzati al cielo: con questo palmarès Mattia Perin saluta la Juventus, per continuare la sua avventura calcistica nelle fila del Genoa. Nove le presenze di Mattia nella scorsa stagione, nelle quali ha saputo comunque lasciare il segno, mantenendo in cinque occasioni la porta inviolata. Inoltre, con lui in campo, i bianconeri hanno vinto sei partite su nove, grazie anche alle sue parate, arrivate nel 70,4 dei tiri subiti, cifra che sale a 89% se si considerano i tiri da fuori area. Istinto, talento e capacità di essere pronto al momento giusto: per l’apporto che ha dato, ringraziamo Mattia e gli auguriamo ogni bene per il prosieguo della sua carriera".