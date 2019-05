La Juve valuta le opportunità di mercato, ma nessuno vuole andar via

Fonte: inviato a Torino

Questa volta sarà davvero l’ultima, all’Allianz Stadium. Poi – come dice Chiellini – non si sa mai un ritorno. Ma questa volta, di fronte al solito gruppo di giornalisti al seguito della Juve nelle ultime cinque stagioni, sarà l’ultima conferenza di Massimiliano Allegri. Appuntamento alle 14: non ci saranno più i nodi in gola di una settimana fa, probabilmente, dal tecnico livornese ci si attende la chiusura col botto, una carica di ironia che in pochi hanno saputo trasmettere in questi anni al calcio italiano.

Del match di domani contro la Sampdoria ci sarà davvero poco da dire: nessuna delle due squadre ha più nulla da chiedere alla classifica, semmai sarà sfida ravvicinata tra l’ex Fabio Quagliarella e Cristiano Ronaldo che hanno duellato a lungo nella classifica marcatori di Serie A.

Difficilmente Allegri svelerà qualcosa sul suo futuro, anche se l’idea dell’anno sabbatico pare già esser stata messa da parte. Ha già voglia di ricominciare il tecnico, o comunque di non immaginarsi fermo quando – in piena estate – sarà il momento di tornare in campo, dopo qualche settimana di meritato riposo. Servirà chiaramente il progetto giusto, con ogni probabilità all’estero.

Proprio in chiave mercato ieri ha parlato Paulo Dybala: “Ho parlato con Paratici, sa quello che penso: voglio continuare a giocare con la Juventus. Poi non dipende da me, la società deve fare le sue scelte e la squadra in base alle idee del nuovo allenatore, ma io voglio restare”. Insomma, a differenza di quanto circolato qualche settimana fa, la Joya non ha alcuna intenzione di cambiare aria.

Sull’accostamento su Mandzukic al Borussia Dortmund, invece, la smentita giunge direttamente dal club tedesco. “Non c’è niente di vero – ha detto Matthias Sammer, consulente di mercato dei tedeschi -. Mandzukic è stata una voce già mal interpretata lo scorso anno. E’ una storia senza fine”. Insomma ad avvicinarsi è la solita estate bianconera: tutti promettono amore e nessuno vuole andar via. Gli scenari saranno ben più chiari dopo l’arrivo della nuova guida tecnica: chi vivrà, vedrà.