La Juve vince ancora. E Sarri si riscatta: "Dopo la Coppa Italia tutti mi hanno preso per il c**o"

"Dopo il lockdown avevo fatto un'affermazione in cui io dicevo che mi sembrava fosse cambiato qualcosa, poi tutti mi hanno preso per il culo perché abbiamo perso ai rigori la Coppa Italia". Si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa, l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri dopo il 3-1 in casa del Genoa firmato da Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa. Il tecnico bianconero è tornato infatti sulle critiche subite dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Napoli: "In realtà invece l'evidenza, appena siamo cresciuti di condizione, è che qualcosa a livello di convinzione e di capacità di giocare questo calcio sta cambiando veramente. Poi penso sia dovuto anche alla condizione fisica che sta andando leggermente in crescita dopo la grande difficoltà del lockdown", ha detto Sarri nella conferenza stampa post gara.

La prossima gara per i bianconeri, invece, sarà il derby col Torino, che Sarri polemicamente ha descritto come una fornace. "E' impensabile a luglio giocare alle 17 di pomeriggio. Se si pensa di vendere il calcio all'estero in questo modo stanno sbagliando strada".