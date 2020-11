La Juventus è dipendente da Cristiano Ronaldo?

La Juventus ha due problemi che crescono all'interno di sé. Se Pirlo non ha ancora capito quali sono le distanze della propria Juve, c'è da una parte la contesa sul ruolo di Dybala. È da due anni che l'argentino è rimasto schiacciato dall'ego di Cristiano Ronaldo, polarizzatore delle giocate di tutta la squadra e che quindi altera anche i movimenti, le necessità e le speranze di Dybala. Fosse più trequartista e meno seconda punta, come Isco del Real Madrid, sarebbe l'uomo perfetto. Invece così è una risorsa, ma non abbastanza da meritarsi rinnovo e conferma, più che altro una maglia da titolare.

E poi c'è lo stesso Cristiano Ronaldo. Questa Juventus è dipendente dal suo fenomeno? Difficile dire una squadra che potrebbe non esserlo, dall'inizio dei tempi a ora. Il problema è che CR7 diventa l'uomo della Provvidenza da una parte, ma anche quello della speranza quando le cose non vanno benissimo. È possibile che Ronaldo tolga sempre le castagne dal fuoco? Lo ha fatto spesso in Champions, non sempre: né con l'Ajax, pur segnando, né con il Lione, pur segnando. Pirlo dovrebbe smarcarsi da questa necessità e punto cardinale, ma come fare? È evidentemente il problema principale per la sua Juventus da qui alla Primavera, quando le partite saranno davvero importanti.