La Juventus racconta... Lo Spezia: statistiche e punti di forza. E il bomber che non ci sarà

Lo Spezia arriva alla partita di domenica pomeriggio contro la Juventus dopo aver ottenuto - nelle prime cinque giornate di campionato - 5 punti. Il bilancio dei liguri infatti è di una vittoria, due pareggi e due sconfitte, con 7 gol fatti e 11 subiti. La squadra bianconera - alla prima storica stagione in Serie A - è partita male perdendo 4-1 in casa contro il Sassuolo, per poi andare a vincere 2-0 a Udine. Nel terzo turno ha perso 3-0 a San Siro contro il Milan, pareggiando poi 2-2 le due successive sfide contro Fiorentina e Parma. Mercoledì pomeriggio ha giocato in Coppa Italia sul campo del Cittadella, passando il turno con il 2-0 firmato Verde e autorete di Benedetti.

Il capocannoniere stagionale dello Spezia è Andrej Galabinov con 3 gol. L’attaccante bulgaro però non sarà a disposizione contro la Juventus, perché infortunato. Seguono, a quota uno, Diego Farias, Julian Chabot, Kevin Agudelo e Daniele Verde.