La Juventus vince lo Scudetto se... Primo match point possibile già stasera

La Juventus ha le mani sullo Scudetto, il nono consecutivo per i bianconeri. Già nella serata di oggi la Juventus potrebbe festeggiare, con 3 giornate di anticipo rispetto al termine del campionato, il titolo. L'incastro con gli altri risultati ha preso il via ieri: il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina obbliga la Juventus a vincere questa sera per festeggiare con tre giornate d'anticipo. In caso di 3 punti contro l'Udinese, stasera sarebbe già Scudetto per CR7 e compagni.