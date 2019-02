© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pablo Sarabia scrive "Game Over" sull'avventura europea della Lazio: il numero 7 del Siviglia fa 2-0 in contropiede sfruttando al massimo un passaggio filtrante ad incrociare di Jesus Navas. Il centrocampista col destro la mette sul secondo palo, dove Strakosha non può davvero arrivare. Ora alla Lazio servirebbero tre gol, da realizzare in poco meno di dieci minuti più recupero: in dieci contro dieci, viste le espulsioni a Vazquez e Marusic.