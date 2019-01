La Lazio e gli scontri diretti, il dato è preoccupante: sei ko e un solo pari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il Napoli ha vinto meritatamente". E' il sunto del pensiero espresso da Simone Inzaghi nell'analisi del match del San Paolo, quello che ha visto la Lazio soccombere 2-1 al termine di una partita combattuta fino alla fine. Ma che ha comunque visto il Napoli giocare meglio, costruire più occasioni e portare a casa i tre punti.

Dopo un buon inizio in cui Milinkovic-Savic ha sfiorato il gol con un colpo di testa, la squadra biancoceleste ha concesso campo ai padroni di casa e ha favorito i gol di Callejon e Milik che hanno di fatto deciso la partita. Timori reverenziali che hanno favorito l'ascesa dei partenopei (scacciati solo in parte nel secondo tempo con l'ingresso di Correa) e che hanno confermato il difetto di una squadra che continua a confermarsi non all'altezza negli scontri diretti. Il dato è preoccupante: numeri alla mano, nelle sfide contro le squadre che in questo momento sono nelle posizioni europee la squadra di Inzaghi ha conquistato un solo pareggio, in casa contro il Milan. Poi solo sconfitte, sei in sette scontri diretti. Di seguito il dato.

Lazio-Napoli 1-2

Juventus-Lazio 2-0

Roma-Lazio 3-1

Lazio-Inter 0-3

Lazio-Milan 1-1

Atalanta-Lazio 1-0

Napoli-Lazio 2-1