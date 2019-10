La Lazio ha tirato fuori gli attributi

Fonte: Dall'inviato allo Stadio Olimpico, Roma

“Tirate fuori le pa***e”, gridava la Curva Nord a fine primo tempo. Ed è stata accontentata nella ripresa, con la rimonta della Lazio da 0-3 a 3-3. Dai fischi agli applausi, tutto in 45 minuti di fuoco e di pathos. Nessuno avrebbe mai immaginato una reazione del genere dopo un inizio di gara vergognoso. Oppure “inaccetabile”per dirla alla Immobile. Cambia l’espressione ma il significato è sempre lo stesso. Zero occasioni create, mai due passaggi di fila riusciti. Centrocampo in bambola, quinti e terzi di difesa sempre in ritardo nell’accorciare sugli avversari dell'Atalanta. Risultato? Uno 0-3 netto. Un passivo che sarebbe potuto essere ancora più pesante. I fischi dell’intervallo sanciscono un frame neutro tra i due volti dell’aquila di Inzaghi. Spenta e poi rapace.

“Nel secondo tempo abbiamo dominato”, ha spiegato il tecnico biancoceleste nel post partita. E che sarebbe stata un’altra partita lo si è capito subito. Pronti, via, la Lazio ha ottenuto un corner: è stato il primo segnale di un risveglio che tutti avrebbero voluto e nessuno mai pensava potesse accadere. Ha tirato fuori gli attributi la Lazio, tutta. Dal primo all’ultimo, compresi i due subentrati al 46’: Cataldi e Patric. Perché la palla scottava e l’Olimpico rumoreggiava come non ha mai fatto negli ultimi anni. Ci sarebbe voluta una Lazio super soltanto per provare a riaprire i conti con l’Atalanta, figuriamoci addirittura per pareggiare. Da 0-3 a 3-3, in 45’. Non per merito di gioco fluido e preciso, no. Ma grazie a tanta voglia, applicazione e sacrificio. Quell’aggressività che aveva invocato Acerbi da Coverciano 10 giorni fa e richiesta ancora da Lotito in settimana. “Loro (l’Atalanta, ndr) hanno più fame di noi”, aveva detto. Se si guarda il primo tempo è una tesi inconfutabile, ma nella ripresa si è visto un altro atteggiamento. Da 0-3 a 3-3, il 45’, anzi in meno di mezz’ora. La Lazio ha ripreso l’Atalanta perché ha tirato fuori i propri attributi. In un momento di difficoltà, quando era alle corde, dimostrando a tutti gli scettici di averli. Ora che li ha tirati fuori, è bene usarli sempre. Già da giovedì, quando a Glasgow ci sarà un’altra battaglia contro il Celtic.