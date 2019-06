© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio mette le ali e lavora per regalare subito gli esterni a Simone Inzaghi. E' praticamente fatta per Jony, in arrivo dal Malaga per 2 milioni di euro di indennizzo, per il giocatore pronti quattro anni di contratto a 1,5 milioni a stagione. Dall'altra parte è assalto a Manuel Lazzari della SPAL. E' una richiesta dell'allenatore, anche se la trattativa è in stallo: gli estensi chiedono 18 milioni, Lotito insieme al ds Tare vuole inserire Alessandro Murgia nell'affare e anche uno tra Danilo Cataldi, Cristiano Lombardi e Patric.