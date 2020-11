La Lazio passa in pieno recupero, contro il Torino finisce 4-3: Caicedo 'condanna' Giampaolo

vedi letture

Emozioni a non finire, ma alla fine trionfa la Lazio. La squadra di Simone Inzaghi, dopo aver subito gol su errore di Hoedt, in pieno recupero ha trovato il 3-3 con Immobile e la rete decisiva con Caicedo in piena mischia. I biancazzurri portano a casa un successo fondamentale, il Torino rimane ancora a secco di vittorie in campionato. Giampaolo s'arrabbia, Inzaghi esulta: al Grande Torino passano i capitolini.

FORMAZIONI - Simone Inzaghi fa la conta con gli indisponibili e chi è rientrato dopo i problemi legati al Covid-19. Ciro Immobile parte dalla panchina, con Muriqi che fa il suo esordio da titolare accanto a Correa. Giampaolo manda in campo il solito modulo, con Lukic a supporto di Belotti e Verdi. Rincon, Meité e Linetty si posizionano in cabina di regia.

PEREIRA SEGNA, MA VA AVANTI IL TORO - I primi 15’ di gioco sono abbastanza soporiferi, con l’unico tiro scagliato da Meité: conclusione violenta ma che non inquadra lo specchio. La Lazio passa avanti con Pereira, abile a sfruttare un buon lavoro sull’asse Muriqi-Patric. Il Torino non si perde d’animo e trova il pareggio con Bremer di testa, sugli sviluppi di un corner. Passano pochi minuti e Belotti si procura un calcio di rigore: il Gallo non sbaglia, i granata chiudono la prima frazione in vantaggio.

LA PUNIZIONE DEL SERGENTE - Inzaghi, all’intervallo, effettua subito due cambi e la Lazio risponde presente. Correa strappa bene e viene atterrato ai 20 metri: sul pallone si presenta Milinkovic-Savic, che supera Sirigu con un gran calcio di punizione. Al 56’ Verdi si divora un’occasione clamorosa, colpendo il palo da pochi passi. Dopo il 3-2 sfiorato dai granata, il tecnico della Lazio manda in campo anche Ciro Immobile al posto di Muriqi.

TUTTO NEL RECUPERO - Al 71’ la Lazio chiede un calcio di rigore, ma il direttore di gara lascia correre. La partita scivola via senza troppe emozioni, ma a tre minuti dal termine Hoedt compie una leggerezza difensiva evitabile: Lukic borseggia il pallone e segna a porta praticamente vuota. Da questo momento in poi il match cambia e succede praticamente di tutto. Al 95’, dopo una lunga revisione al VAR, la Lazio trova il gol del 3-3 con Ciro Immobile su calcio di rigore. Tutto finito? Assolutamente no: al 97’ Caicedo, dopo una furibonda mischia in area, trova la rete del definitivo 4-3.

Rivivi la diretta testuale tra Torino e Lazio su TuttoMercatoWeb.com!