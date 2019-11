La Lazio si qualifica se - Poche chances. E confidare nel Celtic

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultima (e unica) eliminazione della Lazio dalla fase a gironi dell'Europa League risale al 2009-2010: allenatore Davide Ballardini, annata disastrosa che vedrà l'arrivo di Edy Reja a evitare ai biancocelesti una clamorosa retrocessione. Altro spessore questa Lazio, che in Serie A viaggia spedita e coltiva, legittimamente, il sogno di qualificarsi in Champions League. Ma che con ogni probabilità quando si faranno le somme di fine stagione guarderà con grande rimpianto a un'Europa League che poteva vederla protagonista e che, nel 95% dei casi, la vedrà già fuori.

Cosa deve fare per qualificarsi la Lazio? Partiamo subito con la classifica attuale: Celtic 10, Cluj 9, Lazio 3, Rennes 1. Questo scenario porta a un dato incontrovertibile: il passaggio del turno non dipenderà dei biancocelesti. Che prima di tutto devono battere il Cluj il 28 novembre. Basta un 1-0 ma è l'unico minimo scarto concesso in virtù del 2-1 per i rumeni all'andata. E sperare che il Celtic batta i rumeni in Transilvania. Gli scozzesi, rucordiamo, questa sera si sono qualificati e le uniche motivazioni possibili da trovare sarebbero quelle di mantenere il primo posto in classifica, che li porterebbe ad essere teste di serie nel sorteggio. Primo posto che, però, può arrivare con un turno d'anticipo battendo il Rennes già eliminato.