La Lazio vuole parcheggiare Kamenovic per arrivare a Kostic: contatto con l'Hellas Verona

Per dare l'assalto a Filip Kostic, il preferito di Maurizio Sarri per puntellare le fasce dopo l'addio di Joaquin Correa, la Lazio deve parcheggiare Dimitrije Kamenović, appena acquistato dal Cukaricki, al fine di liberare lo slot da extracomunitario. Secondo Il Messaggero, oltre a Genoa e Stella Rossa di Belgrado, c'è anche l'ipotesi di un ritorno al Cukaricki in prestito. Ma ieri Igli Tare ha fatto una telefonata anche all'Hellas Verona per capire se il terzino classe 2000 possa interessare a Eusebio Di Francesco. Così facendo, ha riaperto anche i dialoghi per Mattia Zaccagni.