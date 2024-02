Ufficiale Kamenovic saluta temporaneamente la Lazio e la A. Concluderà la stagione in Svizzera

Dimitrije Kamenovic saluta la Lazio e vola in Svizzera. A dare l'ufficialità del suo trasferimento in prestito all’Yverdon Sport Football Club, è stata la stessa società biancoceleste: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al 30 giugno 2024, il calciatore Dimitrije Kamenović a favore dell’Yverdon Sport Football Club, partecipante alla massima divisione svizzera". Il serbo ha il contratto in scadenza fino al 2026, col suo futuro che sarà dunque ridiscusso a fine stagione. Con la maglia della Lazio, in questa prima parte dell'anno, non ha collezionato presenze (solo quattro panchine).