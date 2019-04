La madre di CR7: "E' triste. Mi ha detto 'mamma, non faccio miracoli...'"

© foto di Imago/Image Sport

Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, ha parlato dell'eliminazione del figlio in Champions League per mano dell'Ajax. "Era triste, voleva andare in finale -ha detto a margine di un evento, riporta A Bola-. Ci proverà per la prossima. Cosa mi ha detto? 'Mamma, non faccio miracoli...'. La vita però va avanti".