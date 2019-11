La metamorfosi di Dybala: la Juventus torna ad avere un tesoro

© foto di www.imagephotoagency.it

Paulo Dybala, la scorsa estate, avrebbe potuto lasciare la Juventus per 80 milioni di euro. La trattativa con il Tottenham era quasi chiusa con queste cifre sul piatto ma poi, per fortuna di Sarri, la Joya ha preferito restare alla Continassa e da lì è nato un connubio calcistico che sta facendo godere i tifosi bianconeri. Non solo, anche i dirigenti della Juve sorridono perché il valore dell'argentino è tornato a essere ricchissima, almeno 150 milioni di euro, come nell'estate 2017 quando Marotta dichiarò che i bianconeri non l'avrebbero venduto neanche per tutto l'oro della Banca d'Italia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.