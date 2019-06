'La Notte dei Re': da Berlino 2006 a Madrid 2010. Cori per De Rossi

Serata terminata con la vittoria della squadra di Figo contro Totti per 17 a 11

Fa gol Totti: destro secco a incrociare a fil di palo. La folla impazzisce, esulta come se avesse segnato in Serie A. Francesco torna verso il centrocampo quando dalla panchina avversaria si alza Stankovic, che con una bottiglietta d’acqua lo bagna, provocando una risata nel suo ex avversario nel derby di Roma. I due scherzano, gli altri sorridono. Sì, ma non fatevi ingannare: sul Centrale dello stadio del Tennis è partita vera. Tutti vogliono vincere, nessuno vuole sfigurare. Scivolate e contrasti duri. Candela se la prende con l’arbitro Busacca, Materazzi va a contrastare in ogni parte del campo, Borriello ringhia a Tommasi e Julio Cesar….fa il Julio Cesar, para tutto. Insomma, andateglielo a dire che si gioca solo per divertimento.

Déjà vu 2006 - Serata perfetta per tanti nostalgici. Vedere Pires, Figo, Pirlo, Aldair, Peruzzi, Stankovic, Cassano e tanti altri in campo insieme non capita tutti i giorni. Subito la mente torna al passato, anche quello in cui l’Italia dominava l’Europa con le famose sette sorelle. Ma ai più attenti, e forse anche ai più maniaci nel senso buono del termine, c’è un episodio che avrà ricordato un’istantanea ben precisa. Berlino, 9 luglio 2006. Italia-Francia, finale Mondiale, primo tempo: Malouda entra in area e viene atterrato da Materazzi, con l’arbitro che concede il rigore trasformato poi da Zidane. “Ma poi l’abbiamo vinta noi”. Al Foro Italico Malouda è ancora una volta protagonista di un calcio di rigore, stavolta però nella veste del difensore, che sbaglia l’intervento su Pirlo: penalty per Totti e gol. Anche in questo caso, gli azzurri vincono.

Cori per De Rossi e Pallotta - Tra i tanti campioni del mondo del 2006, ne manca uno in particolare. Strano, dato che sarebbe uno dei padroni di casa qui nella Capitale. È ovviamente Daniele De Rossi, al centro di un caos mediatico senza precedenti. Prima il suo addio, forzato, poi l’inchiesta de La Repubblica. Ma i tifosi giallorossi presenti gli rimangono fedeli e più volte cantano per lui il solito coro che per anni ha risuonato in tutti gli stadi d’Italia. Da sottolineare anche l’invito fatto al presidente della Roma Pallotta alla luce della prestazione di Totti: “Fagli il contratto, fagli il contratto”. E non sarebbe una cattiva idea, mai.

Triplete nerazzurro - Altro materiale per i più sentimentali. Materazzi, Stankovic, Cambiasso e Julio Cesar giocano con la stessa maglietta, uniti verso un obiettivo comune. “Tanta roba”. Manca soltanto Mourinho in panchina e Milito in attacco per riproporre una squadra entrata nella storia: l’Inter del triplete del 2010. E alla fine de La Notte dei Re’ poco importa se il trofeo lo alza Figo, perché ieri sera hanno vinto tutti. Questi grandi campioni si sono messi in gioco per uno scopo ben preciso: raccogliere fondi per fare beneficienza. Una parte dell’incasso, infatti, sarà destinato all’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma. Obiettivo centrato, appuntamento per giugno 2020, quando Totti sfiderà un altro Re. "Mi piacerebbe affrontare Milan o Juve, quindi Sheva o Del Piero", l'idea rivelata dell'ex capitano della Roma.