La nuova Juve 2020/21: Pirlo col 4-3-3 dinamico. Cuadrado nel tridente, Kulusevski falso nueve

Meno di una settimana all'inizio della nuova Serie A, le venti squadre che comporranno il prossimo campionato già pronte e ansiose di tornare in campo per disputare questa stranissima stagione 2020/21, così vicina alla scorsa e già compressa per riportare il calendario alla normalità dopo i quasi tre mesi di lockdown che hanno paralizzato l'Europa. Per sei formazioni l'inizio dell'anno è già stato rimandato, rendendo così il primo turno meno ricco di incroci. Andiamo a vedere i probabili undici delle venti squadre di Serie A per l'esordio stagionale:

LA NUOVA JUVENTUS - Cristiano Ronaldo e Kulusevski: questi i due punti di partenza del reparto offensivo della Juventus di Andrea Pirlo all’esordio in panchina. Contro la Sampdoria al loro fianco Cuadrado pronto a scalare in fase di possesso sulla linea dei centrocampisti dove partono avanti Bentancur, McKennie (in vantaggio su Ramsey e Arthur) e Rabiot a cui Pirlo chiederà di appoggiare il tandem offensivo. In difesa spazio, da destra verso sinistra, a Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro, quest’ultimo con compiti più offensivi e maggiore libertà di avanzare rispetto al connazionale sul versante opposto, davanti a Szczesny.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, McKennie, Rabiot; Cuadrado, Kulusevski, Ronaldo.

COSA MANCA - Un centravanti, è ovvio: con l'addio di Higuain il mirino è principalmente su Luis Suarez ed Edin Dzeko, anche se la possibilità Milik non va mai scartata, con la possibilità di riaccogliere anche Kean, di ritorno dall'Everton. Da risolvere anche la grana Khedira: il tedesco non è nei piani ma per il momento non accetta la risoluzione di contratto, il che complica eventuali nuovi arrivi in casa bianconera.