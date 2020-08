La nuova Juventus di Pirlo assomiglia tanto a quella vecchia di Allegri

Andrea Pirlo vorrebbe strutturare la Juventus con una difesa a tre. Dopo un anno di Sarriball, con il 4-3-3 (o 4-3-1-2) come principale e quasi unico modo di scendere in campo, l'idea è quella di far giocare i migliori dietro, lasciando a Bonucci il ruolo di quaterback arretrato, con De Ligt che dovrebbe imparare una nuova idea di difesa e Demiral (o Chiellini, o Rugani) a concludere la difesa. Servirebbe comunque un sesto marcatore, anche perché Chiellini è rimasto fermo praticamente un anno, Demiral si è fatto male, Rugani non è mai esploso fino in fondo.

MEGLIO LE FASCE - Invece sugli esterni non dovrebbe esserci una grande rivoluzione. Detto che De Sciglio rimane in uscita, Pellegrini potrebbe essere l'alternativa ad Alex Sandro sulla sinistra, mentre Cuadrado e Danilo alternarsi sulla destra, a tutta fascia. Volendo guardare sarebbe un solo acquisto - forse nemmeno troppo costoso - per mettere a posto completamente la difesa. A centrocampo Arthur potrebbe essere il cervello con Bentancur, da capire se aggiungerà un regista oppure un altro attaccante. Ronaldo (ammesso e non concesso che rimanga) giocherà largo a sinistra, un centravanti e un Isco. E Dybala dove resta?

SEMBRA LA JUVE DI ALLEGRI - Perché spesso ha fatto giocare Mandzukic al posto di Ronaldo, con Higuain in mezzo e Dybala dall'altra parte. Con Ronaldo probabilmente Dybala è di troppo. Ma è evidente che le analogie tattiche, con la retroguardia a tre e un ruolo sbilanciato sulla sinistra (appunto, c'era Mandzukic) che polarizza e poi fa sviluppare tutto il resto. Da capire se Pirlo riuscirà a infondere nuove idee e uno stile di gioco differente rispetto alla Juventus di Allegri.