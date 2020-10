La parabola di Maradonny: un caso per tutti gli ex dello United ma non per Solskjaer

Donny van de Beek non è un caso per Ole Gunnar Solskjaer e lo ha detto ieri il tecnico norvegese in conferenza stampa. "Non devi giocare le prime tre gare da titolare con il Manchester United per dimostrare di essere un grande giocatore". Quindi, "sarà molto importante per noi, vedrete". Però le parole si son sprecate, al momento pure i milioni, ma per valutare gli investimenti c'è tempo. Maradonny è stato uno dei giocatori più desiderati in Europa in quest'estate. Dal Barcellona, se avesse ancora un portafoglio suonante. Dal Real Madrid, se non avesse deciso di scordare le campagne mercato faraoniche. Dalle italiane meno, perché a queste cifre la Juventus ha preso un anno fa Matthijs de Ligt, dall'Ajax, ma nessuno è andato altrettanto all-in per il centrocampista.

Un solo gol, tanta panchina Finora Van de Beek ha segnato un gol contro il Crystal Palace nel tracollo d'inizio Premier League per 3-1. Poi ha giocato di fatto solo una gara per intero, nella vittoria per 3-0 sul campo del Brighton. Solo panchina nell'ultima contro il Chelsea, tre minuti contro il PSG e prima ancora un quarto d'ora contro il Newcastle, Patrice Evra ha accusato lo United. "Non serve ma nessuno lo dice". Eppure Solskjaer, ieri, in conferenza stampa ha detto di non pensarla così. Oggi può smentire tutti. O dar ragione a Evra.