La Penna aveva proposto a Juan Jesus di interrompere Inter-Napoli. Acerbi ora rischia

Che caos attorno a quanto accaduto domenica sera durante la partita tra Inter e Napoli con protagonisti i due difensori Francesco Acerbi e Juan Jesus. "Mi ha detto negro e questo a me non va bene", diceva il difensore dei campani in direzione dell'arbitro Federico La Penna, riferendosi a un epiteto scappato al collega di marca interista. Peraltro, scrive l'edizione odierna di Tuttosport in un articolo dedicato al tema, il direttore di gara - in ottemperanza alle nuove norme sul tema razzismo durante le partite di calcio - aveva chiesto e proposto a Juan Jesus di interrompere temporaneamente la gara, ricevendo però dal giocatore brasiliano una risposta negativa.

Ci sarebbe anche un evento scatenante, racconta il quotidiano torinese, ovverosia alcuni spintoni in area di rigore tra i due, con Acerbi che si è rivolto all'avversario invitandolo a smettere, condendo però questa sua uscita con il tanto discusso epiteto che ha provocato la dura reazione di Juan Jesus. I protagonisti saranno convocati e ascoltati dai procuratori della FIGC: vista la reazione di Juan Jesus, si legge, solo delle convincenti scuse pubbliche potrebbero evitare ad Acerbi la mega stangata. Intanto, comunque, la figuraccia è servita.

Nella serata di ieri Juan Jesus ha controbattuto su Instagram alla versione fatta circolare qualche ora prima da Acerbi, a seguito del rientro dal ritiro della Nazionale: "Per me la questione si era chiusa ieri in campo con le scuse di Acerbi e sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire. Oggi però leggo dichiarazioni di Acerbi totalmente contrastanti con la realtà dei fatti, con quanto detto da lui stesso ieri sul terreno di gioco e con l’evidenza mostrata anche da filmati e labiali inequivocabili in cui mi domanda perdono. Così non ci sto. Il razzismo si combatte qui e ora. Acerbi mi ha detto “vai via nero, sei solo un negro”. In seguito alla mia protesta con l’arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche: “per me negro è un insulto come un altro”. Oggi ha cambiato versione e sostiene che non c’è stato alcun insulto razzista. Non ho nulla da aggiungere".