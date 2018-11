La piccola rivendicazione di Juric. Ora il calendario può sorridere

Risultato finale: Genoa-Sampdoria 1-1

Non è nervoso come due settimane fa, Ivan Juric. Il tecnico del Genoa, nella conferenza post ko col Napoli, manifestò il proprio disappunto di fronte una domanda di un giornalista ritenuta inopportuna. Adesso l'allenatore del grifone vede forse il bicchiere mezzo pieno perché la prestazione nel derby è stata positiva e, al termine di un ciclo di ferro, il suo Genoa è atteso da partite più alla portata. Dal momento del suo arrivo, infatti, Juric ha dovuto preparare la sua squadra per giocare contro Juventus, Udinese, Milan, Inter, Napoli e Sampdoria. Cioè, le prime forze del torneo più altre due gare contro formazioni di pari grado. "Cosa ci manca? Abbiamo avuto un calendario difficilissimo, affrontando tutte le migliori squadre del campionato togliendo l’Inter con cui giocavamo due giorni dopo il Milan", ha detto Juric in serata. Quasi a rivendicare il buon lavoro svolto finora e un avvenire che può essere certamente più roseo del recente passato. Contro Torino e SPAL, nelle prossime due giornate, il Genoa e i tifosi genoani (senza dimenticare il presidente Preziosi) vogliono assistere al ritorno alla vittoria. Fino alla pausa invernale, invece, sulla strada del Genoa ci saranno anche Roma, Atalanta, Cagliari e Fiorentina.