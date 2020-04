La Premier ha deciso: non si riparte a inizio maggio, taglio degli stipendi, soldi alle leghe minori

vedi letture

La Premier League non ripartirà nei primi giorni di maggio. La riunione in video-conferenza tenuta quest'oggi dai club di Premier League ha portato alla decisione di far ripartire il campionato solo quando sarà sicuro e opportuno farlo. "La data di riavvio - si legge - è in costante revisione con tutte le parti interessate, poiché si sviluppa l'impatto della pandemia di COVID-19 e lavoriamo insieme in questo momento molto impegnativo".

Taglio degli stipendi - Nella riunione di oggi, s'è deciso inoltre che tutti i club potranno contrattare con i loro giocatori un taglio dello stipendio del 30% sulla retribuzione annua totale.

Solidarietà alla English Football League e della National League - Inoltre, la Lega ha approvato all'unanimità la destinazione di fondi pari a 125 milioni di sterline alla EFL e alla National League, ovvero alle leghe che organizzano dalla seconda alla quinta divisione inglese, perché consapevole delle gravi difficoltà che i club della piramide calcistica stanno vivendo in questo momento.