La risposta dei senatori. La Roma c'è e darà filo da torcere fino alla fine

© foto di www.imagephotoagency.it

Un colpo da Champions. Nel momento più complicato della stagione, chi se non Daniele De Rossi poteva risollevare la Roma? Il capitano giallorosso decide la sfida di Marassi con una zampata a un quarto d'ora dalla fine e regala alla squadra di Ranieri tre punti importantissimi, utili per rilanciarsi dopo due sconfitte consecutive e rimettere pressione sulle rivali per il quarto posto. Ma ad uscire bene dalla trasferta di Genova è tutta la formazione capitolina, che ha giocato una partita di grande sacrificio, mostrando una compattezza e una determinazione mai ammirate nelle ultime uscite e riuscendo finalmente a mantenere inviolata la porta dopo otto gare.

Claudio Ranieri sembrava a un passo dal baratro, invece ha ritrovato i suoi ragazzi, ha ritrovato la sua squadra. Ed è un fattore importante, in vista della volata finale che vede ancora tutto in discussione e che, probabilmente, si deciderà solo all'ultima curva. La prestazione di De Rossi, unita a quelle degli altri senatori (Manolas, Kolarov e Dzeko su tutti), è la notizia sicuramente più importante della serata. I campioni si sono messi in discussione e hanno risposto alle critiche, mettendo in mostra un grande attaccamento alla maglia e soprattutto la voglia di superare il periodo negativo. La Roma c'è e lotterà fino alla fine.