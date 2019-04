Le pagelle della Roma - De Rossi trascinatore, Manolas un muro

© foto di www.imagephotoagency.it

Mirante 6,5 - Deve intervenire in due circostanze, è sempre attento e dà sicurezza al reparto. Ranieri ha trovato un portiere affidabile.

Karsdorp 6 - Funziona l'asse con Zaniolo. L'olandese è sempre attento anche in fase difensiva, ma deve uscire per un problema muscolare a inizio ripresa. (Dal 51' Juan Jesus 6 - Non si sgancia quasi mai in avanti, ma è prezioso in copertura, chiudendo tutti gli spazi agli avversari).

Manolas 7 - Una delle migliori partite stagionali del centrale greco, assolutamente perfetto e fondamentale con diverse chiusure decisive. Dalle sue parti non si passa.

Fazio 6,5 - La grande prestazione di Manolas è anche merito dell'argentino, che finalmente ritrova convinzione e non perde nessun duello.

Kolarov 6 - Inizio in sordina, con qualche errore di troppo. Nella ripresa macina chilometri e pennella traversoni interessanti.

Cristante 6,5 - Ringhia come il miglior mediano sulle mezzali blucerchiate, chiudendo sempre tutti gli spazi e cercando anche qualche sortita offensiva.

De Rossi 7 - Solo con la presenza in campo dà fiducia e sicurezza alla sua Roma. Poi si toglie anche lo sfizio di decidere la sfida con un gol da grande opportunista. Uomo ovunque, uomo squadra.

Zaniolo 6 - Si accende a tratti, ma quando lo fa sono dolori. La mira non è precisa, ma nel recupero sfiora il gol olimpico.

Pellegrini 6 - Gioca tra le linee, cercando di liberare spazi per Schick e di creare problemi alla difesa con gli inserimenti senza palla. Ha una buona occasione nel primo tempo. (Dal 66' Dzeko 6,5 - Il suo ingresso dà maggiore spinta offensiva alla Roma, che pochi minuti dopo raccoglie i frutti. Entra con personalità e voglia di aiutare i compagni).

Kluivert 5,5 - Da l'impressione di poter spaccare la partita da un momento all'altro, ma non trova mai una giocata degna di nota. Altra occasione non sfruttata al meglio. (Dal 72' El Shaarawy 6 - Diversi ripiegamenti in fase difensiva, il suo sacrificio è indispensabile per portare a casa tre punti fondamentali).

Schick 6 - Primo tempo quasi disastroso, ma nella ripresa si vede subito che ha un'altra voglia: sfiora subito il gol, poi propizia la rete di De Rossi costrigendo Audero a una difficile respinta. Deve ripartire da qui.