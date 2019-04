Il Capitano scaccia i fantasmi: De Rossi-gol al Ferraris, Samp-Roma 0-1

© foto di www.imagephotoagency.it

Un gol di Daniele De Rossi consente alla Roma di conquistare tre punti fondamentali per rilanciarsi nella corsa al quarto posto e superare il momento negativo. La Sampdoria perde un'altra occasione per fare il salto di qualità auspicato e perde terreno dai giallorossi e dal Torino, che oggi ha pareggiato sul campo del Parma.

QUAGLIARELLA SPRECA - Parte subito forte la squadra di casa: Saponara ha tanto spazio sulla trequarti, alza la testa e vede Quagliarella alle spalle di Manolas e Karsdorp; l'assist a scavalcare la difesa è col contagiri, ma il bomber azzurro non è preciso nella conclusione al volo. La grande occasione concessa dopo appena cinque minuti sveglia la Roma, che guadagna metri e cerca di coinvolgere i due esterni offensivi. Pellegrini non sfrutta un bel cross di Zaniolo, poi Kluivert chiama Audero alla parata centrale. La Samp risponde con Defrel, che da fuori area trova la grande risposta di Mirante.

UN'ALTRA ROMA - Il 4-2-3-1 di Ranieri è efficace e tiene a bada soprattutto le due mezzali blucerchiate. L'unico a nascondersi, ancora una volta, è Patrik Schick, mentre lavorano bene Cristante e Pellegrini. Dall'altra parte gli automatismi sembrano meno fluidi del solito. Nel finale di frazione i padroni di casa provano a spingere, senza creare problemi dalle parti di Mirante. Anzi, è Audero a dover salvare con un'uscita disperata sull'attaccante ceco, lanciato a rete in campo aperto. All'intervallo lo 0-0 è inevitabile.

SAMP AGGRESSIVA, OCCASIONE SCHICK - Giampaolo negli spogliatoi ordina ai suoi di alzare il baricentro e mettere maggiore pressione agli avversari. La Roma si schiaccia nelle prime fasi della ripresa, ma le migliori occasioni capitano proprio ai giallorossi: Schick sfiora il palo di testa su cross di Karsdorp - sostituito subito dopo da Juan Jesus per un problema fisico -, Zaniolo apre male il piatto da posizione invitante.

CAMBI OFFENSIVI - Il tecnico dei liguri richiama Saponara e Linetty, inserendo Gabbiadini e Jankto, una mossa offensiva che però non spaventa i capitolini, bravi nel chiudere tutti gli spazi grazie soprattutto all'ottimo lavoro di De Rossi e della coppia centrale. La contromossa di Ranieri non si fa attendere: fuori Pellegrini, dentro Edin Dzeko. Chiaro il segnale lanciato dalle due panchine: il pareggio non serve a nessuna delle due contendenti.

CUORE DI CAPITANO: DE ROSSI DECISIVO - A raccogliere i frutti è la formazione ospite, che sblocca il punteggio a un quarto d'ora dalla fine grazie a Daniele De Rossi, fortunato nel trovarsi sulla traiettoria della sfera dopo la respinta di Audero sul colpo di testa di Schick. La Samp reagisce senza la necessaria lucidità, la Roma chiude tutti gli spazi, sfiora il raddoppio con Zaniolo (palo direttamente da calcio d'angolo) e ottiene una vittoria di squadra, che interrompe la mini-strisca negativa e ne rilancia le ambizioni nella lotta alla Champions.