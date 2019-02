La rivincita dei contestati. Edimilson, Simeone e Gerson fanno felice Pioli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Partita bella e divertente, quella andata in scena allo stadio Mazza fra SPAL e Fiorentina. Una gara marchiata dalle polemiche post partita sull'utilizzo del VAR, ma pure dai tanti gol 'inattesi' segnati dagli uomini di Pioli. Perché a inizio partita gli uomini più attesi di parte viola erano senza ombra di dubbio Chiesa e Muriel, ma alla fine i protagonisti sono stati altri. Sul successo gigliato c'è forte e chiara la firma di Edimilson Fernandes, centrocampista tanto criticato durante la stagione che oggi ha rimesso in carreggiata la squadra di Pioli con un grandissimo gol da fuori area, ridando alla propria squadra entusiasmo e motivazioni dopo il gol estense di Petagna. Il vantaggio gigliato porta invece la firma di Jordan Veretout, uno che in passato ci ha già abituato a gol belli e decisivi. Una manciata di secondi dopo ecco l'esultanza di Giovanni Simeone, centravanti titolare assoluto nella prima parte di stagione relegato in panchina dall'arrivo invernale di Luis Muriel. Al Cholito sono bastati 8 minuti per trovare la gioia personale e di fatto chiudere la partita. Infine Gerson: anche il brasiliano, nel corso della stagione, è finito spesso e volentieri al centro delle polemiche per il suo rendimento ed un atteggiamento non sempre positivo. Ma oggi contro la SPAL, oltre ad arrotondare il risultato col gol dell'1-4, si è reso protagonista di un'ottima gara nell'arco dei 90 minuti.

Risposte che Pioli aspettava da tempo e che oggi, a Ferrara, ha finalmente trovato. Una buona notizia per lui e più in generale per tutta la Fiorentina che nella corsa all'Europa League potrà ora contare su almeno 3 protagonisti inattesi in più.