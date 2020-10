La Roma crea ma colpisce solo una traversa: all'Olimpico è 0-0 col CSKA Sofia all'intervallo

Finisce senza reti la prima frazione di gara all'Olimpico fra Roma e CSKA Sofia. Partono subito forte i padroni di casa e al secondo minuto Villar calcia dalla distanza trovando però l’ottima risposta in corner di Busatto. Al terzo Smalling riceve da Mkhitaryan e mette alle spalle di Busatto ma la bandierina dell’assistente segnala una posizione irregolare del fantasista armeno. La riposato del CSKA sta in una conclusione di Sowe che, dopo un’azione personale prova il destro a giro che si spegne di un soffio sul fondo. Al quarto d’ora Spinazzola prova un cross dalla sinistra che si tramuta in un tiro ma Busatto alza il pallone sopra la traversa. Sugli sviluppi del corner, Fazio stacca di testa ma mette sul fondo.

Trema la traversa di Busatto - Al 20’ Mazikou ruba palla a Bruno Peres entra in area ma Fazio lo ferma in calcio d’angolo. Sul corner, Zanev riceve da pochissimi passi ma il suo colpo di testa si perde alto. Tutto fermo per una posizione irregolare del capitano del CSKA. Alla mezzora ci prova Villar dalla lunga distanza ma il destro del centrocampista termina alto sopra la traversa. Al 32’ una bellissima triangolazione fra Villar e Mkhitaryan, con un cucchiaio del primo, porta l’armeno a calciare a volo dentro l’area ma il pallone sbatte sulla traversa.

