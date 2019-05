La Roma e il dubbio di Totti. Può fare come De Rossi?

© foto di Federico Gaetano

Dopo un capitano, via anche un altro? Francesco Totti sta riflettendo sulle conseguenze della scelta societaria di lasciar andare via De Rossi, un po' per le parole dell'ex compagno, un po' perché sa che nel club ci sono figure con cui non va propriamente d'accordo.

Addio anticipato? - Il dilemma nella testa dell'ex numero 10 - riporta Il Messaggero - di fatto è figlio dell'amore per la Roma: restare per non darla vinta a chi lo ha emarginato (magari cercando di ritagliarsi più spazio) o andare via, per coerenza e per la consapevolezza di non essere riuscito a fare di più per l'amico di mille battaglie. Totti ha scritto a De Rossi: "Un giorno torneremo grandi insieme". Un messaggio che rivela come grande, ora, Totti non si senta. E a Roma tanti gli stanno consigliando di fare come De Rossi, di lasciare ora. Non si escludono sorprese.