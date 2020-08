La Roma pensa a Pochettino con Planes. Come poteva essere al Newcastle

vedi letture

Scenari. Che ancora non hanno una conclusione e una direzione definita, perché la Roma ancora non ha preso una decisione. Torna Gianluca Petrachi? Ritorna Daniele Pradè? Oppure il club capitolino punterà tutto, per questa o per la prossima stagione, su Fabio Paratici, ora ds della Juventus, nell'accoppiata con Antonio Conte ora all'Inter in panchina? Sogni e desideri. L'ultima è certamente una chimera al momento, visto che direttore e tecnico sono sotto contratto ed è più uno scenario per il 2021 che un'ipotesi realistica per il presente. Il tutto mentre su Paulo Fonseca non è ancora stata presa una decisione, in attesa del closing definitivo con Dan Friedkin. Così si apre uno scenario, una coppia che ha già fatto le fortune dell'Espanyol: Mauricio Pochettino in panchina, Ramon Planes come ds.

Prima gli italiani Niente slogan, ma è un'idea del club, ovvero quella di ripartire da certezze su mercato e panchina. Però tra gli scenari valutati dall'attuale CEO Guido Fienga c'è anche quello di un grande nome per la panchina come Mauricio Pochettino. Chiaro, il tempo stringe, e potrebbe risultare un profilo sia per il presente ma anche per il futuro. Però piace, inevitabilmente: Pochettino è un tecnico d'esperienza e successo, a un passo dalla gloria col Tottenham in Champions League e pronto per una nuova grande avventura. Il retroscena è peraltro interessante: perché Poch era il grande nome, in pole position su tutti gli altri, per il Newcastle United in caso di takeover da parte del governo arabo. Non si è concretizzato, ma con lui i rumor raccontavano che sarebbe arrivato Ramon Planes, che con lui è stato artefice di grandi momenti all'Espanyol. E non è certo un caso se quello del dirigente sia un nome in orbita Roma, proprio adesso...