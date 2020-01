© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma riapre la partita all'Olimpico, i giallorossi accorciano sulla Juve dal dischetto, il 2-1 porta la firma di Diego Perotti. Tutto nasce da un cross di Dzeko dalla sinistra: sul secondo palo, colpo di testa di Under, deviato prima con il corpo e poi con la mano da Alex Sandro. Il VAR richiama al monitor l'arbitro Guida, che dapprima non aveva ravvisato gli estremi per il penalty e dopo l'on field review lo concede. Dagli undici metri ecco Perotti, che spiazza Szcesny e rimette in discussione il risultato.